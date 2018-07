Vitor Junior aproveita adaptação rápida ao Botafogo

"Minha adaptação foi muito rápida, muito boa. Já tinha contato com o Oswaldo la do Japão. Está sendo bastante legal, todo mundo me recebeu muito bem. Isso será muito importante para a sequência do Brasileiro", comentou Vitor Junior, nesta quarta-feira.

Em cinco jogos no Brasileirão, sempre como titular, Vitor Junior marcou dois gols, diante de São Paulo e Coritiba. Se antes não tinha espaço no Corinthians, onde chegou no começo do ano, agora é titular do Botafogo, deixando no banco os badalados Elkeson e Maicosuel.

"Ajuda o aval do treinador, mas isso não ganha posição. É no trabalho firme do dia a dia que a gente ganha a titularidade. O Oswaldo é um cara muito correto e vai jogar quem estiver melhor", disse o meia, que cultiva amizade com o técnico desde os tempos do Japão.