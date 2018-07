Vítor Júnior justifica a escolha pelo Corinthians

SÃO PAULO - Depois da boa performance no último Campeonato Brasileiro, quando defendeu o Atlético-GO, o meia Vítor Júnior atraiu o interesse de vários clubes. Chegou a negociar com o Palmeiras, mas acabou escolhendo a proposta corintiana.

"Não pensei duas vezes em aceitar a oferta do Corinthians. Vinha buscando jogar num time grande e estou no maior time do Brasil", justificou o jogador, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, durante a sua apresentação oficial no novo clube.

Vítor Júnior admitiu que foi procurado pelo Palmeiras antes de receber a oferta corintiana.

"Não teve avanço lá, foi um empresário que trouxe essa proposta, mas não teve nada de acerto. E logo depois veio a proposta do Corinthians. Não tive como pensar em outra coisa", contou o meia de 25 anos.

"É gratificante jogar no melhor clube do País e da melhor estrutura. Tive um ano passado bom, e esse será melhor ainda", completou o jogador, animado com o novo clube.

Apesar de já ter passado por diversos clubes, inclusive pelo Santos, Vítor Júnior acredita que está ganhando agora a maior chance da carreira. Mas ele também sabe que chega ao Corinthians para ser opção no banco de reservas, numa posição em que o técnico Tite já conta com Alex e Danilo. Mesmo assim, mostra esperança. "A gente tem que estar otimista. Respeitando os outros jogadores, mas devagarzinho vou buscar meu espaço", avisou o novo reforço corintiano.