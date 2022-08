Goleada do Fluminense no 1º turno não é referência para semifinal, diz Vítor Pereira

Passada a derrota para o Fortaleza fora de casa, o Corinthians concentra suas atenções no jogo de ida com o Fluminense, pela semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O técnico Vítor Pereira projeta um duelo complicado, mas avisa que a goleada de 4 a 0 do time carioca sobre o paulista, no primeiro turno do Brasileirão, não é referência para o confronto do mata-mata.

O treinador argumenta que, para o jogo disputado no início de julho, precisou poupar diversos titulares, como fez no domingo, diante do Fortaleza - derrota por 1 a 0. Na ocasião, ainda estava disputando a Copa Libertadores. A partida contra o Boca Juniors, pela volta das oitavas de final, seria realizada três dias depois.

"Me recordo desse jogo, foi um jogo em que utilizamos muita gente porque não tinha a opção A, B ou C. Tínhamos o jogo contra o Boca, se não me falhe a memória, arriscamos muito. Hoje também tivemos de arriscar alguma coisa. Para mim não é referência, percebemos claramente que é uma equipe que tem um padrão de jogo", diz o treinador português.

Neste novo confronto com o Fluminense, o Corinthians terá pela frente uma equipe mais confiante, que ocupa no momento a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. "Temos de estudar muito bem, perceber bem para não voltar a acontecer o que aconteceu. Não acredito que o jogo vai ser com a mesma matriz, mas é uma equipe forte", projetou.

Preocupado com o rival carioca, Vítor Pereira poupou mais de meio time contra o Fortaleza. Perdeu por 1 a 0 na Arena Castelão. "Temos de olhar para a realidade com olhos de ver, né? Nós não temos argumentos para tirar uma equipe e jogar com outra, continuar a ganhar, jogar com outra e continuar a ganhar. Temos uma boa equipe, se os jogadores estivessem disponíveis, teríamos mais argumentos", ponderou.

"Queremos ganhar a Copa, o Campeonato (Brasileiro), queremos ganhar tudo, mas temos de olhar a realidade. Fortaleza aqui não é fácil, está em bom momento. Não vi superioridade nenhuma do Fortaleza contra uma equipe que não está acostumada a jogar junta. Tecnicamente, não foi um jogo bem jogado, mas foi bem disputado."

Mesmo poupando titulares, ele teme que o jogo na capital cearense traga consequências para a preparação da equipe para a partida contra o Flu, no Maracanã. "Futebol brasileiro é isso: falta de tempo, não dá para trabalhar. Viagens e mais viagens. Hoje (domingo) chegamos de madrugada, o descanso não vai ser o ideal, mas vamos nos preparar para uma eliminatória importante."