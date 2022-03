Vitor Pereira revela que medo de lesão motivou escolha por reservas do Corinthians em Novo Horizonte

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Novorizontino neste domingo, pela última rodada da primeira fase do Paulistão, foi definida pelo técnico Vitor Pereira como um "cartão de visitas do futebol brasileiro". Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador português afirmou que optou por entrar com um time praticamente reserva pelo receio de lesões às vésperas do mata-mata.

"Hoje tive consciência, nítida e clara, de que o tempo de recuperação depois de um jogo intenso, como o último. Acho que fiz muito bem, senão teríamos problemas de lesões. O último jogo foi intenso, e com o calor típico daqui, não é fácil", disse o gajo.

Antes do duelo deste domingo, o Corinthians havia disputado na quinta-feira, 17, o clássico com o Palmeiras, em partida atrasada pela sexta rodada do Estadual. O duelo foi vencido pelo time alviverde, que garantiu o primeiro lugar na classificação geral.

Precisando vencer o Novorizontino para confirmar a segunda melhor campanha do Paulista — e ter a vantagem de jogar em casa nas quartas e em uma eventual semifinal —, Vitor Pereira recorreu aos titulares na etapa final, colocando Roger Guedes, Willian, Renato Augusto e Paulinho em campo.

"Tentamos prolongar ao máximo a entrada deles no sentido de descansá-los para o próximo jogo. Mas chegou a uma altura em que havia necessidade de eles entrarem. Deu para perceber que eles não estavam recuperados do jogo anterior", explicou o treinador.

"São jogadores que para renderem em seu nível têm que estar frescos, no máximo de suas capacidades. Naturalmente, a capacidade de recuperação não é a mesma aos 20 e aos 30 anos", concluiu.

O Corinthians enfrenta o Guaraní pelas quartas de final do Paulistão na quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena.