Vítor Pereira desabafa após classificação: 'Objetivo que nos une é o Corinthians'

Pressionado após a eliminação na Copa Libertadores para o Flamengo e a derrota no clássico diante do Palmeiras, no Brasileirão, o técnico Vítor Pereira desabafou após a vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO e a consequente classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

"A resposta tem que ser dada dentro do campo. Dentro do clube, eu já disse isso mais de uma vez, o que eu sinto é um ambiente de união, família, que vai do presidente à senhora da cozinha, da limpeza. O que se sente nesse clube é essa união. Eu não consigo perceber", disse o treinador, ao ser questionado se havia algum problema de relacionamento entre ele e o elenco. "Às vezes sinto que há pessoas que nos querem dividir, que inventam problemas."

Segundo Vítor Pereira, descontentamentos dentro do grupo são normais, principalmente quando a fase não é das melhores. "É natural quando uma liderança é forte que não agrade A, B ou C, mas o objetivo que nos une é o Corinthians, os objetivos que o Corinthians está interessado. Sinceramente, nunca vi nesse grupo. Claro que uma cara mais triste, mas isso é natural em qualquer clube. Um jogador que não joga fica triste. Se não fica triste, é porque está acomodado. Prefiro que fiquem tristes."

O lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil, que atuaram como titulares nesta quarta-feira, seriam dois dos jogadores que estariam descontentes por não terem sido escalados em alguns jogos. Logo que assumiu o comando do time, o treinador português também teve problemas com Roger Guedes, que não aceitava as funções táticas a serem desempenhadas na equipe.

Outro que teve problemas com Vítor Pereira foi Luan. O atacante jamais teve chances com o português e chegou ao Santos dizendo não entender o motivo de não ter sido testado pela atual comissão técnica.

O Corinthians vai enfrentar na semana que vem o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil e vai saber na sexta-feira onde será o primeiro duelo, após sorteio da CBF. Antes, o time joga pelo Brasileirão, domingo, às 18 horas, contra o Fortaleza, no Estádio Castelão.