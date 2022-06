Vítor Pereira destaca espírito do Corinthians e lamenta desfalques: 'Nunca vivi isso'

Antes de enfrentar o Boca Juniors, dia 5, pelo jogo d volta das oitavas de final da Copa Libertadores, na Argentina, o Corinthians entra em campo, sábado, no Maracanã, frente ao Fluminense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Vítor Pereira não sabe com quais jogadores poderá contar para a partida.

"Não faço ideia (da escalação). Eu nunca vivi isso na minha carreira (desfalques ao mesmo tempo). Nunca. Mas quero ressaltar o espírito do Corinthians, o espírito do corintiano. Deixamos tudo em campo e tivemos chances de ganhar o jogo", disse o treinador português, em entrevista coletiva, na Neo Química Arena.

Além dos desfalques de Maycon, Paulinho, Gil, Mosquito, Renato Augusto, Du Queiroz, Rafael Ramos e Cantillo, Vítor Pereira também não deverá contar com o lateral-direito Fagner e com o meia Willian, que saíram do confronto com o Boca Juniors antes do final.

"Os problemas médicos de Fagner e Willian não me parecem simples, farão exames, mas não me parece em condições de recuperar em três ou quatro dias", afirmou o treinador.