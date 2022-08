Vítor Pereira diz que Corinthians vive ‘choque de realidade’ com derrota para o Flamengo

O técnico Vítor Pereira admitiu frustração pela derrota para o Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Mesmo com o apoio da torcida na Neo Química Arena, a equipe alvinegra não conseguiu se impor e saiu de campo com o placar desfavorável de 2 a 0. O resultado complica a vida corintiana na competição continental, mas não impede que o treinador português busque alternativas para ressurgir no torneio.

“Também quero saber (como continuar vivo no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores). É um choque de realidade para mim. Custa muito. Não é fácil reverter uma situação dessas na Libertadores. Temos que ir lá competir, dar o nosso melhor, melhor do que fizemos; Fomos infeliz nos gols que sofremos, mas nós temos tempo para corrigir o nosso jogo, nossas dinâmicas”, comentou.

O meia Giuliano, que deu entrevista coletiva ao lado do treinador depois da partida, adotou um tom mais otimista ao falar sobre a situação vivida pelo clube no momento. Para o experiente jogador, o fato de o time ter conseguido alcançar as quartas de final, mesmo sofrendo com muitos desfalques, já é um motivo para acreditar que há chance de reverter pelo menos uma das situações.

“Mesmo com muitas dificuldades, muitos jogadores lesionados, muitos jovens, nós nos colocamos nesta situação. Se a gente voltar um pouquinho, algumas semanas atrás, ninguém diria que o Corinthians estaria classificado na Copa do Brasil e na Libertadores. Infelizmente, chegou em uma situação em que a gente tem que reverter dois resultados complicados. Nunca foi fácil, foi com muito suor, muito esforço. Está todo mundo chateado, mas é pensar para frente, projetar os próximos jogos. Eu acredito na minha equipe e o torcedor está do nosso lado. Contra o Flamengo, em nenhum momentos no vaiaram”, comentou.

Tentando digerir a frustração, o Corinthians vai enfrentar o Avaí no sábado antes de viver dias de maior tensão. Na próxima terça-feira, vai ao Maracanã para tentar fazer um jogo de superação com o Flamengo. Depois, enfrenta o Palmeiras no final de semana, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena, mesmo local onde receberá o Atlético-GO para tentar reverter o 2 a 0 do jogo de ida da Copa do Brasil.