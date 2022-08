Vítor Pereira diz ter ficado orgulhoso com desempenho do Corinthians no Maracanã

O técnico Vítor Pereira ficou orgulhoso com o desempenho do time do Corinthians, nesta terça-feira, no maracanã, apesar da derrota, por 1 a 0, e da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores diante do Flamengo.

"Equipe foi competitiva, organizada, fez um bom jogo até sofrer o gol no início do segundo tempo. Aí a desvantagem foi muito grande e ainda tivemos a expulsão. Com isso, a reação ficou impossível", disse o treinador, que explicou o motivo de deixar alguns jogadores experientes fora da formação inicial.

Segundo Vítor Pereira, foram escolhidos os atletas que estavam em melhores 'condições físicas, técnicas e estratégicas'. O técnico afirmou que Balbuena, Róger Guedes, Gil não tinham condições de atuar na intensidade desejada para a partida desta terça no Maracanã.

O Corinthians vai ter mais duas 'decisões' nos próximos jogos. Sábado encara o Palmeiras pelo Brasileirão e na quarta-feira (dia 17) vai definir sua situação na Copa do Brasil frente ao Atlético-GO, quando vai precisar reverter uma desvantagem de 2 a 0 para chegar à semifinal. Os dois jogos serão na Neo Química Arena.