Vitor Pereira esboça o Corinthians para o clássico com quinteto de astros

O Corinthians deu sequência nesta quinta-feira à preparação visando o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Assim como ocorreu na última quarta-feira, o meia Roni foi o principal desfalque. Ele está no departamento médico se recuperando de dores no músculo posterior da coxa direita.

Sob os olhares do técnico Vitor Pereira, os jogadores iniciaram as atividades desta quinta-feira com um aquecimento, seguido por um treino de passes. Eles ainda fizeram exercícios de posse de bola em campo reduzido e um trabalho tático. Alguns atletas ainda realizaram complementos de finalização e posicionamento defensivo.

Leia Também Técnicos que já foram ídolos dentro de campo não têm garantias de emprego nos seus clubes

O treinador novamente indicou que entrará em campo com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes.

EMPRÉSTIMO

O Corinthians definiu nesta quinta-feira o empréstimo do atacante Matheus Matias para a Ponte Preta até o final da temporada. O salário do atleta será pago integralmente pelo clube de Parque São Jorge.

Matheus Matias vai à Ponte Preta ainda sem ter estreado com a camisa do Corinthians. Ele tem 23 anos e passou pelo ABC antes de parar na equipe da capital paulista.

Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians ocupa a liderança do Grupo A, com 17 pontos, na frente de Guarani (dez), Inter de Limeira (oito) e Água Santa (sete).