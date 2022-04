Vítor Pereira opta por reservas do Corinthians na Copa do Brasil diante da Portuguesa-RJ

O clássico com o Palmeiras, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e o duelo decisivo pela Copa Libertadores com o Boca Juniors, dia 26, vão fazer o técnico Vítor Pereira escalar um time reserva do Corinthians para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra a Portuguesa da Ilha do Governador, às 21h30, em Londrina, na quarta-feira. A intenção é dar um descanso para os titulares.

O treinador português vai definir a equipe após o treino desta terça-feira. Jogadores podem estrear, enquanto outros, mais veteranos, terão mais uma oportunidade na equipe principal. O goleiro Cássio tende a ser o único titular mantido na equipe que vai enfrentar a Portuguesa.

Entre os novatos, os zagueiros Belezi e Robert Renan (2003), o lateral Biro e os atacantes Giovane e Wesley são favoritos a entrar em campo desde o início do jogo. Desta forma, eles se juntariam a Roni e Adson, que, apesar de também jovens, possuem maior experiência.

O meia-atacante Luan, que realiza decepcionante passagem pelo Corinthians, vive expectativa de receber mais uma oportunidade. O volante Xavier, que não tem sido relacionado para as partidas, é outro que poderá ser utilizado nesta partida no Paraná.

O início promissor no Campeonato Brasileiro, somando vitórias diante de Botafogo e Avaí nas duas primeiras rodadas, fortaleceu a ideia do Corinthians de atribuir pesos diferentes para as disputas nacionais. Na Copa do Brasil, terá a maioria dos torcedores tanto no jogo de ida - disputada no Estádio do Café, em Londrina-PR - como na partida de volta, na Neo Química Arena. No fim de semana, pelo Brasileirão, o clássico com o Palmeiras, na Arena Barueri, tem potencial para dar mais fôlego ao trabalho da comissão técnica portuguesa.

Já na Copa Libertadores, a missão corintiana se mostra mais complicada. O tropeço na abertura do torneio continental, na Bolívia, aumentou a pressão. No segundo jogo, uma vitória simples sobre o Deportivo Cali recolocou a equipe de Vítor Pereira no páreo e embolou o Grupo E. O duelo com o Boca Juniors, em casa, será decisivo para os rumos da competição.