Vitor Pereira pede tempo para ajustar estilo do Corinthians para Brasileirão e Libertadores

Com muitos jogadores de passe refinado e pouca mobilidade, o técnico Vitor Pereira quer construir um estilo de jogo no Corinthians na base da posse de bola, ao menos foi o que explicou após a derrota para o São Paulo, por 2 a 1, neste domingo, no estádio do Morumbi, pela semifinal do Paulistão. O treinador pediu tempo para poder fazer os ajustes necessários.

"Com as características dos jogadores que temos, precisamos encontrar um jogo dominante com a posse de bola. Buscaremos ter condição de cadenciar o ritmo dentro da partida, e isso necessita de paciência. Precisamos de tempo para melhorar a dinâmica ofensiva da equipe", explicou o treinador.

Leia Também Vitor Pereira diz que desgaste atrapalhou Corinthians em derrota para o São Paulo

Apesar de falar sobre a necessidade de trabalhar com a posse de bola, o ponto destacado por Vítor Pereira foi evidente mesmo na derrota contra o São Paulo. O Corinthians teve 56% de posse de bola, contra 44% do São Paulo e teve o mesmo número de finalizações do rival, três para cada lado.

No entanto, o que se viu dentro de campo foi um São Paulo superior, que dominou boa parte da partida e sofreu apenas em momentos específicos. Enquanto o Corinthians tem no elenco jogadores mais experientes, muitos com passagem pela seleção brasileira, o clube tricolor tem apostado em jovens promessas das categorias de base.

"Além da posse de bola, temos que ser agressivos também sem ela. Precisamos desse tempo para melhorar o leque de ferramentas para ferir o nosso adversário. Contra o São Paulo, por exemplo, tivemos apenas dois dias para trabalhar", lamentou.

Com a eliminação no Campeonato Paulista, Vítor Pereira foca agora no Brasileirão e na Copa Libertadores da América, duas das prioridades do time para a temporada 2022. O próximo jogo será dia 5 de abril, em visita ao Always Ready, na estreia a Libertadores.