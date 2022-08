Vítor Pereira prevê arrancada no Brasileirão para Corinthians 'lutar por alguma coisa'

O Corinthians somou somente um ponto nos últimos três jogos do Brasileirão e viu o líder Palmeiras abrir 10 de vantagem. De quebra, os comandados de Vítor Pereira ainda desabaram para o quarto lutar. Sempre entre os quatro melhores desde o início da competição, a ideia é buscar arrancada já no duelo com o Red Bull Bragantino, na segunda-feira, para buscar algo grande na competição.

Como terá tempo para descansar e só faz a volta da Copa do Brasil no dia 15 de setembro diante do Fluminense após 2 a 2 no Maracanã, Vítor Pereira planeja bom rendimento contra Red Bull Bragantino (segunda-feira), Internacional (dia 4 de setembro) e São Paulo (dia 11). O intervalo entre as partidas deixa o comandante esperançoso no Campeonato Brasileiro.

"Temos a oportunidade de, no próximo jogo, começar a fazer pontos e aproveitarmos para seguir na frente da tabela para lutar a alguma coisa", afirma Vítor Pereira. Mesmo longe do título, o Corinthians planeja ir à próxima edição da Libertadores sem necessitar da fase prévia.

Mesmo com tempo para descanso, o português não descarta descansar alguns de seus veteranos para ninguém sofrer lesões e também não deixar cair o rendimento. Fábio Santos, Gil e Renato Augusto são os mais cotados a serem poupados contra o Bragantino.

Mesmo com derrota dos reservas na rodada passada diante do Fortaleza, por 1 a 0, Vítor Pereira elogia a postura do time naquele jogo e passa confiança para os jogadores utilizados. "Gostei muito do jogo que fizemos contra o Fortaleza, um momento ou outro falhamos, no resultado não fomos felizes, mas o time jogou bem."