Vitor Pereira se encanta com apoio da Fiel em goleada do Corinthians em casa

O técnico Vitor Pereira comandou o Corinthians pela primeira vez em casa e elogiou a atmosfera que a Fiel criou na goleada de 5 a 0 sobre a Ponte Preta. O técnico havia estreado fora de casa, na derrota para o São Paulo no Morumbi, mas neste sábado liderou a equipe pela primeira vez na Neo Química Arena.

"Foi um ambiente mágico, de apoio total. Os torcedores nos empurram para frente, ajudam e isso é maravilhoso. Esse sentimento é lindo. Precisamos merecer esse apoio. Tivemos períodos de bom futebol, outros foram melhores no aspecto ofensivo, outros defensivamente... Ainda não foram 90 minutos da mesma forma, mas gostei da intenção e fazer o que a gente trabalhou no dia a dia", disse.

A vitória sobre a Ponte também ajudou a receber o carinho da torcida. A começar por marcar um gol cedo, com 14 minutos, e depois mais dois antes do intervalo. Na volta para o segundo tempo, outro gol nos primeiros minutos e depois ainda mais um nos acréscimos fazendo com que a torcida vibrasse pouco antes do apito final.

"Esse calor da torcida faz com que a vida do adversário seja mais difícil. Eles apoiam, empurram para frente, se a gente começa a cair eles nos levantam, dão energia do começo ao fim e temos de fazer por merecer esse apoio. Somos unidos e conseguiremos nos superar. Esse ambiente eu senti hoje, agradeço e espero que continuem apoiando", afirmou.

O treinador ficou feliz por sua estreia em Itaquera, ainda mais pela forma como a equipe se comportou em campo. "Estou contente pelos gols marcados, não sofremos gol e cumprimos nossa ideia de jogo. Reagimos com agressividade quando perdemos a bola e senti que a Ponte pressionou, mas tivemos personalidade e calma para fazer nosso jogo", comentou.