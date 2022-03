Vítor Pereira tem reunião com elenco e faz 1º treino como técnico do Corinthians

O técnico Vítor Pereira fez nesta segunda-feira o seu primeiro treino no comando do Corinthians. As atividades foram realizadas no CT Joaquim Grava visando o clássico contra o São Paulo, marcado para este sábado, às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão. Ele esteve nas tribunas na vitória diante do Red Bull Bragantino por 1 a 0, no domingo.

Antes das atividades no gramado, o presidente Duílio Monteiro Alves apresentou o treinador e sua comissão aos jogadores. Em seguida, todos foram aos trabalhos. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram atividades regenerativas. Os demais treinaram normalmente.

Leia Também Com números positivos no Corinthians, Lázaro ainda não pensa em ser treinado

Cinco atletas das categorias de base do clube completaram o treino: o zagueiro Robert Renan; o lateral-direito Daniel Marcos; o volante Mandaca; e os meias Keven e Pedrinho. O treinador deixou claro que irá aproveitar os jogadores das categorias de base no elenco principal.

Já classificado à próxima fase do Paulistão, o Corinthians usará o clássico para tentar confirmar a primeira posição do Grupo A. Hoje, tem 17 pontos, contra dez do Guarani, oito da Inter de Limeira, e sete do Água Santa.

MUDANÇA - Com a chegada do português Vítor Pereira, o Corinthians fará grande reformulação em sua comissão técnica. O preparador físico Flávio de Oliveira foi demitido nesta segunda-feira. O profissional estava no Corinthians desde de 2020, tendo sido contratado após indicação do ex-treinador Vágner Mancini. Desde então ele assumiu a preparação física do time profissional, já tendo se despedido do elenco.

"Vivi esse time de uma maneira muito intensa. Trabalhei aqui em 2009 e sai com uma chateação de não ter seguido por uma opção minha. Agora que voltei, vi o que é trabalhar e viver no Corinthians, um clube gigantesco, uma torcida apaixonada. Vivi tudo isso a cada treino, a cada jogo, me entreguei, vibrei, curti, ajudei. Foi muito intenso, só gratidão. O Corinthians não é brincadeira. Vai, Corinthians", disse o preparador físico.