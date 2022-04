Vítor Roque é confirmado como maior contratação do Athletico-PR, após saída polêmica do Cruzeiro

A janela nacional de transferências foi fechada na noite de terça-feira com uma polêmica envolvendo Athletico-PR e Cruzeiro. O pivô foi o jovem atacante Vítor Roque, de 17 anos, que rescindiu seu contrato com o time mineiro para reforçar a equipe paranaense. Trata-se da contratação mais cara da história do clube de Curitiba, no valor de R$ 24 milhões.

Ele assinou contrato de cinco anos. "Estou muito feliz. É um sonho realizado jogar aqui no Athletico. Estou pronto para este desafio. Fazer parte deste clube é algo incrível e estou orgulhoso disso. A estrutura é de outro nível e com certeza vai me ajudar muito nesta nova fase", afirmou Vítor Roque.

Leia Também Cruzeiro aproveita a lei do 'ex' e ganha do Brusque com gol de Edu na Série B

O acerto, contudo, gerou forte movimentação nos bastidores. E causou troca de farpas entre os dois clubes. Em comunicado, o Cruzeiro atacou um dos agentes do jogador, André Cury, e Alexandre Mattos, diretor de futebol do Athletico e ex-dirigente do próprio time mineiro. Segundo o Cruzeiro, havia interesse do clube em renovar o vínculo do atleta, que vinha sendo titular da equipe. Vítor Roque já tinha vínculo com a equipe até maio de 2025.

"Entretanto, em vias de finalizar o negócio, as respostas obtidas (dos agentes do jogador) começaram a se tornar esparsas e evasivas. O Cruzeiro, verificando a obscena e já conhecida falta de ética de André Cury, mas determinado em contar com o atleta, e no exercício do seu direito de renovação do primeiro contrato de trabalho previsto pela Lei Pelé, foi diligente e formalizou sua proposta com protocolo do documento na Federação Mineira de Futebol", disse o Cruzeiro, em comunicado.

Vítor Roque rompeu seu vínculo com o time mineiro de forma unilateral, uma vez que o Athletico depositou o valor da multa contratual. Para o Cruzeiro, o valor depositavo está errado. "Em se confirmando tal pagamento - ainda não disponibilizado ao clube - tratará de um equívoco técnico do atleta, de seu staff e do clube por trás da contratação. O Club Athletico Paranaense terá depositado em juízo quantia menor do que o previsto no § 11 do Art. 29 da Lei Pelé, que toma por base os salários ofertados pelo Cruzeiro Esporte Clube ao atleta", disse o clube, na noite de terça.

O clube mineiro disse que Alexandre Mattos se beneficiou das informações obtidas no Cruzeiro, na época em que era funcionário do time. "Não nos assusta o fato de tal processo ter sido articulado por André Cury e Alexandre Mattos, ex-diretor de futebol do Cruzeiro - que hoje exerce cargo similar no Athletico Paranaense. É notório que ele faz uso das informações contratuais que carregou do Cruzeiro em benefício de seu novo empregador."

"Atitudes repugnantes como a deste grupo vão absolutamente na contramão do profissionalismo que torcida e amantes do futebol esperam, ainda mais em um momento de fortalecimento da indústria do futebol com a ideia de criação de uma Liga Brasileira. Essa é a hora que os clubes precisam de diálogo e de entendimento e não de relações estremecidas."

Por fim, o Cruzeiro prometeu acionar a Justiça para resolver o caso. "Com tranquilidade e conhecedor de seus direitos, não hesitará em adotar todas as medidas necessárias para preservá-los."

Como resposta, o agente André Cury também publicou comunicado para se defender das críticas do Cruzeiro. "As afirmações constantes na nota do Cruzeiro não são verdadeiras. Há evidente inversão de fatos e de valores éticos e morais a fim de mais uma vez ludibriar a majestosa torcida cruzeirense que merece respeito, quando o Cruzeiro transfere responsabilidade de um erro primário cometido pela atual gestão a terceiros."

Cury revelou os detalhes da negociação, incluindo as cifras debatidas pelas partes, e alegou que houve falta de comunicação por parte do clube mineiro. "Diante da ausência de comunicação do Cruzeiro que se encontrava imbuído da articulação de convencimento do seu conselho deliberativo para entregar as Tocas à SAF, de Ronaldo Nazário, esqueceram de dar atenção a um dos principais ativos do Clube, Vítor Roque", afirmou.

"Abandonado pela atual gestão, o Atleta aceitou a proposta salarial ofertada pelo Athletico Paranaense que veio a desaguar na rescisão unilateral do contrato, cuja decisão foi comunicada ao Cruzeiro em data de 11/04/2022", declarou o agente.