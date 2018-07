Vitor treina e pode defender o Atlético-PR no sábado

O atleta não defende o Atlético desde a partida com o Vitória, no dia 29 de setembro, quando sofreu uma lesão no tornozelo. Após passar duas semanas fazendo somente trabalhos físicos, Vitor participou normalmente do coletivo desta sexta e avisou que está pronto para voltar aos gramados.

"Me senti bem. Agora é manter o ritmo, o que é muito importante. Vinha numa sequência boa de jogos e, infelizmente, me machuquei. Estou à disposição se o professor precisar de mim", afirmou o volante. "Quero ajudar meus companheiros".

Vitor disputa uma vaga no meio-campo com Ivan Gonzalez. Se ganhar uma chance no time, ele deverá formar o setor com Chico, Paulo Baier e Branquinho. O retorno do volante é a maior dúvida do técnico Sérgio Soares, que contará com as voltas de Neto, que estava defendendo a seleção brasileira, Guerrón, com a equipe do Equador, e Maikon Leite, suspenso.