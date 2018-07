Vitória acerta com Léo Fortunato e Neto Baiano

Léo Fortunato precisou rescindir com o Sporting Braga, com quem tinha contrato até julho de 2011. Sua apresentação será no dia 4 de janeiro, junto com a do lateral-esquerdo Ernani, contratado do Vasco. "Com calma e critério estamos reforçando a equipe, pois a nossa meta em 2011 é o pentacampeonato baiano e o título do Brasileiro da Série B", comentou o dirigente Carlos Alberto Silveira.

Com 28 anos, Neto Baiano teve grande destaque no primeiro semestre de 2009, quando marcou 22 gols. Na sequência, foi negociado com o JEF United, do Japão. "Estamos felizes com o retorno de Neto, um goleador nato, querido pela torcida e um jogador que vai nos ajudar muito nesta temporada importante para o nosso clube", elogiou Silveira.