Vitória acerta com meia Lúcio Flávio para a Série B O Vitória anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Lúcio Flávio, ídolo da torcida do Botafogo, e que estava jogando pelo Atletas, do México. O jogador, que também era pretendido pelo Paraná, já chegou à Toca do Leão. Ele realizou exames médicos antes de assinar contrato e treinar sob orientação do preparador físico Ednilson Sena.