Vitória ameniza má fase do Inter e alivia pressão sobre Odair Hellmann

A vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, na noite de segunda-feira, amenizou a insatisfação da torcida do Internacional e aliviou a pressão sobre o técnico Odair Hellmann. O time vinha de apenas uma vitória nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho até voltar a vencer, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Os seguidos tropeços já vinham se tornando uma sombra sobre o cargo do treinador, apesar da boa campanha no Brasileirão do ano passado, quando chegou a brigar pelo título. E Odair não esconde a sensação de alívio pelo triunfo, ainda que sofrido, logo diante da torcida.

"A vitória sempre é importante. Sempre falo para eles: 'Vamos corrigir ganhando'. A pressão no Inter sempre vai existir. O que não podemos é deixar essa pressão entrar [no grupo]", afirma o treinador, que sofreu derrotas para times mais modestos, como o Pelotas e o São José, nas últimas semanas.

Odair evita apontar onde precisa fazer ajustes no time. Mas cobra evolução do elenco. "Vamos corrigir, como fizemos na bola parada, e é assim que nós vamos evoluir em outras áreas. Nós precisamos tentar traduzir as oportunidades em efetividades para achar mais tranquilamente essas vitórias."

Para tanto, o treinador aposta no principal reforço da equipe para a temporada. Paolo Guerrero vai se apresentar nesta terça ao clube gaúcho para iniciar as atividades físicas. Sua estreia, contudo, só deve acontecer em abril, quando se encerrará a punição por doping.

"A gente vai avaliar quando ele chegar, vamos fazer todos os exames e montar uma programação. Neste início, vamos tomar um cuidado maior para saber a situação física real dele. E vamos trabalhar gradativamente para que o mais rápido possível ele esteja 100% à disposição quando estiver liberado para jogar", projeta Odair.

Em quinto lugar no Campeonato Gaúcho, dentro da zona de classificação para a próxima fase, o Inter volta a campo no domingo para enfrentar o Juventude, fora de casa, em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi.