Vitória anuncia acerto com Ricardo Drubscky, ex-técnico do Goiás

Ricardo Drubscky é o novo técnico do Vitória. Ele foi contratado nesta quarta-feira para substituir Ney Franco, que deixou o cargo após o rebaixamento no Brasileirão - o time baiano caiu para a Série B no último domingo, ao perder em casa para o Santos, ficando com apenas 38 pontos em 38 rodadas.

Contratado junto com seu auxiliar Gilberto Fonseca, Ricardo Drubcsky comandou o Goiás no Brasileirão, terminando a disputa em 12º lugar, com 47 pontos. Agora, tem o desafio de levar o Vitória de volta à divisão de elite do futebol nacional, além de encarar o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.

Com 54 anos, Ricardo Drubcsky já trabalhou como preparador físico, auxiliar técnico e gerente de futebol. Nos últimos anos, porém, se concentrou na carreira de treinador, passando por diversos clubes, como Atlético-MG, Atlético-PR, Criciúma, Joinville, Paraná e Volta Redonda.

O novo técnico do Vitória já conseguiu um acesso em sua carreira. Foi em 2012, quando Ricardo Drubcsky levou o Atlético-PR de volta à divisão de elite do Campeonato Brasileiro. Entre seus principais títulos está o Campeonato Paraibano de 2002, quando estava no comando do Botafogo.