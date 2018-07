Vitória aposta em torcida e reforços para superar o Atlético-MG em Salvador

O péssimo início de Campeonato Brasileiro exige uma reação imediata do Vitória na competição. E é apostando na estreia de dois reforços, além da força de sua torcida, que o time recebe o Atlético Mineiro neste domingo, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, pela sexta rodada.

Lanterna com apenas um ponto somado, o Vitória terá os reforços do volante Fillipe Soutto (revelado pelo próprio Atlético Mineiro) e do meia Yago (ex-Figueirense), contratados recentemente e que foram relacionados pelo técnico Alexandre Gallo.

A equipe baiana, contudo, não poderá contar com o lateral-direito Patric, emprestado pelo Atlético Mineiro e proibido por contrato de encarar o ex-clube. Ainda assim, a expectativa é de que, ao contar com a sua torcida, o time supere o adversário e inicie a sua reação.

"Sabemos da nossa força lá dentro (no Barradão). Sabemos que o momento é difícil, mas pedimos apoio ao torcedor. É fundamental fazer da nossa casa uma força", afirmou o meia Gabriel Xavier. "Sabemos da nossa força, sabemos que precisamos melhorar muito. Depende da gente ainda."