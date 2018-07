Vitória aposta na continuidade para duelo contra o Santos

A derrota em casa para o Sport na última quinta-feira pouco alterou a perspectiva do Vitória para o jogo contra o Santos nesta segunda, às 20h, no Pacaembu, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo somando 32 pontos e ainda brigando para se distanciar da zona de rebaixamento, o Vitória não deve ter grandes mudanças na sua escalação, conforme antecipa o técnico Vagner Mancini. Antes da derrota para o Sport, afinal, o time vencera Botafogo e Atlético Mineiro, ambos fora de casa.

A única novidade, assim, pode ser o retorno de Fernando Miguel. Recuperado de um problema no pé, o goleiro voltou a ser relacionado no Vitória, embora sua escalação ainda não esteja confirmada devido à falta de ritmo. Se ele ficar no banco, Caíque vai ser mantido na equipe.

"Não há motivo para mexer demais. Tenho a volta do Fernando Miguel, vou decidir sobre isso ainda. O restante do time tenho uma ou outra opção", comenta Mancini. "O Santos tem um time leve, que joga em velocidade. Diferente do Sport, que gosta da posse de bola, sabe usar a força física. É uma chance da gente reverter isso, de somar pontos importantes."