Vitória aposta no contra-ataque para surpreender Santos Apesar da boa campanha no Campeonato Brasileiro - ocupa a sétima posição, com 22 pontos -, o Vitória tem decepcionado nas partidas longe de Salvador. Apenas quatro pontos foram conquistados pela equipe jogando como visitante, em um triunfo sobre o Náutico, no Recife, ainda na segunda rodada, e em um empate com o Coritiba, em Curitiba, na 12ª.