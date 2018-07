O Vitória recebe o São Paulo neste domingo, 9, às 17 horas, no Barradão, em Salvador, com a missão de iniciar uma sequência de três triunfos em casa, nas seis rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. Os resultados positivos como mandante, nas contas dos jogadores, são suficientes para livrar a equipe do rebaixamento para a Série B - está hoje com 34 pontos.

"Os três jogos que teremos em casa (depois do São Paulo, enfrentará também Coritiba e Santos no Barradão) serão fundamentais para escaparmos", disse o centroavante Dinei. "Vamos entrar focados e contamos com a pressão da torcida para conseguir os três pontos."

Recuperado de uma lesão muscular, Dinei é a novidade do Vitória para a partida deste domingo. Mas o atacante Edno, que vinha atuando em seu lugar, não deve deixar a equipe - durante a semana, ele participou dos treinos entre os titulares, jogando mais recuado, como meia-atacante.