Vitória apresenta Caio Júnior e mira Libertadores 2014

"Caio tem uma grande missão. Além do título da Copa do Nordeste, recuperar a hegemonia do Campeonato Baiano e recuperar o Vitória, como ele já fez no Paraná, à Libertadores. Temos um grande desejo de estarmos na Libertadores em 2014. Já conversamos sobre isso e não estamos pedindo nada que ele não tenha feito", afirmou o vice-presidente do clube, Carlos Falcão.

O treinador volta a Salvador depois de uma temporada de 2012 ruim. Ele começou o ano no Grêmio e foi demitido antes de dois meses de trabalho. Foi para o futebol árabe, voltou e assumiu o Bahia. Mas logo pediu demissão para ir acompanhar os filhos, que estavam estudando nos Estados Unidos.

Agora ele traça como meta ficar no Barradão até o fim de 2013, quando se encerra seu contrato. "O grande objetivo é começar e terminar um contrato. Esse é o grande desafio aqui. A importância de disputar títulos. Eu quero isso. É uma obrigação do Vitória, tanto no nível local, quanto nacional", comentou.

Ao tratar da sua polêmica saída do Bahia, disse que não se arrepende. "Recebi a proposta do Bahia e, em função do desafio, aceitei a proposta. Mas logo depois aconteceram fatos que fizeram com que eu tomasse uma atitude breve por causa do futuro dos meus filhos. Não me arrependo. Como pai eu tive uma atitude fundamental na vida deles."