Vitória arranca empate com o Flamengo no Barradão

Com gol aos 41 minutos do segundo tempo, o Vitória arrancou o empate com o Flamengo, por 1 a 1, neste sábado, no encharcado gramado do Estádio Barradão, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi marcada pela forte chuva, que prejudicou a qualidade do duelo e deixou o campo com algumas poças d''água, onde a bola parava com frequência. O Flamengo surpreendeu ao estrear seu novo uniforme, com listras horizontais em azul e amarelo. Mas a "roupa nova" não inspirou os atuais campeões, que seguem sem vencer na competição - empataram com o São Paulo na estreia.

O Flamengo começou melhor e partiu para o ataque, mostrando não ter se abatido com o revés de quarta-feira, pela Copa Libertadores. Em jogada rápida, logo aos 2 minutos de jogo, Adriano cruzou com precisão e Vágner Love ganhou a disputa com o goleiro rival e mandou para as redes.

Os visitantes fizeram o gol em um bom momento, já que o gramado começou a atrapalhar a partida em seguida. A bola praticamente não rolava no campo. E o jogo começou a ganhar passes errados e chutões para o ataque, sem qualquer objetividade.

Assustado com o forte ritmo do rival no início, o Vitória teve dificuldade para buscar o empate. O jogo só começou a melhorar para os anfitriões depois do intervalo, quando a chuva diminuiu.

O Vitória dominou as ações e partiu para cima do Flamengo. Sem mostrar grande qualidade, o time baiano acabou sendo premiado pela insistência aos 41 minutos. Elkeson cobrou falta com categoria e acertou o ângulo direito de Bruno, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Agora, os dois times voltam a jogar pelo Brasileirão no próximo final de semana. O Flamengo vai receber o Prudente no Maracanã no domingo, às 18h30. O Vitória joga no mesmo dia, contra o Ceará, no Castelão.

Mas, antes disso, as duas equipes entram em campo no meio de semana. O time carioca enfrenta o Universidad de Chile na quinta-feira, fora de casa, pela Libertadores. O Vitória faz o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, na quarta.

Vitória 1 x 1 Flamengo

Vitória - Vinícius; Rafael Cruz, Vilson (Gabriel), Reniê e Maurim; Vanderson, Uelliton (Lenilson), Ricardo Conceição e Elkeson; Neto Berola (Kleiton Domingues) e Júnior. Técnico: Ricardo Silva.

Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, David e Juan; Toró (Maldonado, Willians, Kleberson e Michael (Fierro); Vágner Love (Petkovic) e Adriano. Técnico: Rogério Lourenço.

Gols - Vágner Love, aos 2 minutos do primeiro tempo. Elkeson, aos 41 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Vilson, Neto Berola e Elkeson (Vitória).

Árbitro - Paulo César Oliveira (Fifa/SP).

Renda - R$ 341.940,00.

Público - 14.862 pagantes.

Local - Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA).