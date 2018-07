Vitória aumenta confiança de santistas antes de clássico Os jogadores do Santos, na saída do campo da Vila Belmiro, após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, foram unânimes em afirmar: o time passou por um grande teste. Além de se credenciar a disputar mais um título mesmo com inúmeros desfalques - o meia Paulo Henrique Ganso é o principal deles -, ganhou confiança para o clássico de domingo, diante do São Paulo, no Morumbi. Para os santistas, a chamada tríplice coroa (títulos do Paulistão, Copa do Brasil e Brasileiro) é possível.