Vitória bate Atlético-MG em jogo marcado por falha

Em jogo marcado por uma falha incrível do goleiro Marcelo, o Vitória conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro ao bater o Atlético-MG por 4 a 3, nesta quarta-feira à noite, no estádio Barradão, em Salvador.

O goleiro do time mineiro falhou grotescamente no terceiro gol dos baianos: ao receber um recuo da zaga, dominou a bola no peito e a perdeu para o atacante Schwenck, que balançou a rede pela terceira vez no jogo. "Foi um vacilo que eu dei ali, mas na minha opinião foi falta", lamentou Marcelo.

Com o resultado, o Vitória soma quatro pontos no Nacional, enquanto que o Atlético-MG ficou com seis.

O time casa abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo, quando Nino bateu para o meio da área e Schwenck desviou no canto direito de Marcelo.

Os visitantes responderam aos 35: após contra-ataque, Muriqui foi lançado por Ricardinho na área e encobriu Vinícius com um leve toque, marcando um belo gol.

Antes do intervalo, o Vitória voltou a ficar na frente, novamente com Schwenck, que testou firme após cruzamento de Egídio, aos 41.

No segundo tempo, o time baiano perdeu o lateral-direito Nino, expulso. O Atlético-MG foi para cima e Ricardinho igualou o placar novamente aos 22, com uma bela cobrança de falta. No entanto, Marcelo quase pôs tudo a perder ao ser desarmado por Schwenck, aos 28, e ver o atacante só empurrar para o gol.

Diego Tardelli, de cabeça, aos 36, ainda anotou o terceiro dos visitantes, mas o ex-atleticano Evandro, que estreava pelo Vitória, garantiu os três pontos para sua equipe ao bater de fora da área com categoria no canto esquerdo, aos 42.

Vitória 4 x 3 Atlético-MG

Vitória - Vinícius; Nino, Reniê, Wallace e Egídio; Vanderson, Uellinton (Fernando), Ricardo Conceição e Lenílson (Evandro); Elkeson (Rafael Granja) e Schwenck. Técnico - Ricardo Silva.

Atlético-MG - Marcelo; Coelho (Diego Macedo), Werley, Jairo Campos e Leandro; Zé Luís, Correa (Júnior), Fabiano (Ricardo Bueno) e Ricardinho; Diego Tardelli e Muriqui. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

Gols - Schwenck, aos 13 minutos, Muriqui, aos 35, e Schwenck, aos 43 do primeiro tempo; Ricardinho, aos 22, Schwenck, aos 28, Diogo Tardelli, aos 36, e Evandro, aos 42 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Francisco Carlos Nascimento (AL).

Cartões amarelos - Nino, Correa, Coelho, Werley, Jairo Campos.

Cartão vermelho - Nino.

Local - estádio do Barradão, em Salvador (BA).