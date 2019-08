Vitória bate CRB em Maceió e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Vitória deixou a zona de rebaixamento e frustrou o plano do CRB em entrar no G4 ao derrotar o rival pelo placar de 1 a 0, no estádio Rei Pelé, neste domingo, no encerramento da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Confira a tabela completa da Série B do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o time baiano subiu para a 16ª colocação, com 17 pontos, empurrando o América-MG, também com 17, para a área de risco da tabela. Já o CRB acabou caindo para a oitava posição, com 23, a três da Ponte Preta, em quarto e que hoje fecha a zona de acesso à elite nacional.

Com mais de 60% de posse de bola, o CRB sufocou o Vitória durante todo o primeiro tempo, mas teve dificuldade nas finalizações. O time baiano, então, se defendeu bem e acabou sendo decisivo quando criou sua única chance de gol. Aos 42 minutos, Caicedo foi derrubado por Vinícius Silvestre, e o árbitro marcou pênalti. Felipe Gedoz foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes.

O time alagoano acabou sentindo o gol e por muito pouco não sofreu o segundo aos 48 minutos. Caicedo foi lançado em velocidade. Ele invadiu a área e chutou em cima do goleiro Vinícius. Na sobra, Felipe Gedoz cruzou e Anselmo Ramon tentou de letra. O atacante, no entanto, errou o alvo e desperdiçou grande oportunidade de ampliar.

Ainda no primeiro tempo, um lance curioso chamou a atenção de todos. Ao sofrer uma falta de Baraka, Willie partiu para cima do adversário e chegou a dar um soco. O árbitro Salim Chaves apenas conversou com o atacante e mandou o jogo seguir.

O Vitória voltou para o segundo tempo pressionando o CRB. Aos cinco minutos, Wesley acionou Caicedo, que invadiu a área pela esquerda e chutou para fora. A resposta veio em tentativa de longa distância com Élton. O atacante parou na defesa, em dois tempos, de Martín Rodríguez.

Atrás do placar, o CRB se atirou ao ataque, mas deixou a defesa desguarnecida. Em contra-ataque puxado por Caicedo, o atacante chutou em cima de Vinícius. Lucas Cândido aparecia livre bem do lado. Depois foi a vez de Wesley exigir grande defesa de Vinícius.

Antes do apito final, mais uma chance para cada lado. Alisson recebeu dentro da área e mandou de bico. Martín Rodríguez pegou. A resposta foi com Capa. O lateral buscou o ângulo, mas Vinícius defendeu. No entanto, não conseguiu evitar a derrota do time alagoano.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o América-MG na quarta-feira, às 19h15, no estádio Barradão, em Salvador. No mesmo dia, às 21h30, o CRB visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 X 1 VITÓRIA

CRB - Vinícius Silvestre; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Igor; Claudinei (Bryan), Lucas Abreu e Felipe Ferreira (William Barbio); Alisson Farias, Willie e Hugo Sanches (Élton). Técnico: Marcelo Chamusca.

VITÓRIA - Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramo e Capa; Baraka, Léo Gomes e Felipe Gedoz (Lucas Cândido); Anselmo Ramon (Eron), Wesley e Caicedo (Ruy). Técnico: Carlos Amadeu.

GOLS - Felipe Gedoz, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez (SP).

CARTÕES AMARELOS - Victor Ramos (CRB); Baraka, Everton Sena, Lucas Cândido, Ramon e Wesley (Vitória).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).