Vitória bate o lanterna América-MG e fica fora da zona da degola

Em jogo entre times que lutam contra o rebaixamento à Série B, o Vitória se deu melhor, venceu o América Mineiro por 2 a 1, na Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou fora zona da degola.

O time mineiro, como vem acontecendo em praticamente todos os jogos da equipe, voltou a apresentar problemas nas finalizações. O resultado mantém o América na lanterna da competição, com 13 pontos. O Vitória, fora da zona de rebaixamento, foi para a 15ª posição, com 26 pontos. Os gols foram marcados por Marcelo e David para o Vitória. Danilo anotou para o América.

O time mineiro partiu para cima do Vitória logo no início do primeiro tempo. Aos dois minutos, Michael avançou depois de bobeira da defesa do Vitória e chutou, mas para fora, à esquerda de Fernando Miguel. O América chegou de novo aos 16 minutos, em cabeçada de Alison, depois de escanteio cobrado por Matheusinho pela direita. Fernando Miguel defendeu no meio do gol. Melhor em campo, ao menos no primeiro tempo, o time mineiro por pouco não abriu placar aos 23 minutos, em chute de Osman.

Aos 33, Matheusinho, com o gol livre, cabeceou por cima da meta do Vitória depois de cruzamento de Gilson. E se o América tentou muito e não conseguiu nada, o Vitória saiu rapidamente na frente. Aos 37 minutos, Marcelo abriu o placar em chute de fora da área. Michael perdeu mais uma chance aos 44, cabeceando para fora de dentro da pequena área.

O Vitória voltou melhor no segundo tempo. Aos dez, David cruzou rasteiro da direita, Cárdenas aproveitou mas a bola foi para fora. O time da casa ampliou aos 18 minutos, com David cabeceando livre depois de cruzamento de Cárdenas. Já no final, o América descontou aos 39 minutos com Danilo Barcelos em chute próximo à entrada da área.

Em seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, em 7 de setembro - antes, na próxima quarta-feira, visita o Coritiba pela Copa Sul-Americana. O América-MG volta a jogar contra o Cruzeiro no dia 8.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 1 AMÉRICA-MG

VITÓRIA - Fernando Miguel; Diogo Mateus, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Willian Farias (José Welison), Marcelo e Cárdenas (Serginho); Vander (David), Kieza e Ramallo. Técnico: Vágner Mancini.

AMÉRICA-MG - João Ricardo, Jonas, Alison, Sueliton e Gilson; Leandro Guerreiro (Diego Lopes), Juninho, Pablo e Matheusinho (Danilo Barcelos); Osman e Michael (Nilson). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Marcelo, aos 37 minutos do primeiro tempo, David, aos 18, e Danilo Barcelos, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Vander, Marcelo e Kieza (Vitória); Jonas, Osman, Pablo, Alison, Gilson (América-MG).

RENDA - R$ 111.231,00.

PÚBLICO - 8.490.

LOCAL - Fonte Nova, em Salvador (BA).