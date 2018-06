Vitória busca triunfo contra a Chapecoense para deixar a zona de rebaixamento

O Vitória precisa se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Goleado pelo Santos na última rodada, a equipe baiana recebe a Chapecoense no estádio Barradão, em Salvador, nesta quarta-feira, às 19h30, em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. O duelo é válido pela 10.ª rodada da competição.

+ Clubes aproveitam folga da Copa para fazer 'pré-temporada'

A goleada por 5 a 2 sofrida para o Santos no último domingo ampliou a crise no time baiano, que não vence há três partidas na competição e está na zona de rebaixamento. Os resultados negativos em sequência levaram a torcida a protestar no desembarque do time em Salvador na última segunda-feira.

O técnico Vagner Mancini e os jogadores Kanu, Uillian Correia, Lucas, Rhayner e Pedro Botelho foram os mais xingados na ocasião. Botelho, aliás, foi dispensado pelo clube nesta terça-feira, assim como o meia Alexander Baumjohan.

O duelo no estádio Barradão será entre os times com as piores defesas da competição. O Vitória tem a zaga mais vazada com 20 gols, dois a mais que a Chapecoense, que fica com a segunda pior marca. Além disso, em toda a temporada, o time baiano acumula 54 gols sofridos e tem o pior desempenho defensivo no ano entre todos os 20 times da Série A.

Para o confronto desta quarta-feira, Vagner Mancini não poderá contar com goleiro Elias, impedido de atuar devido ao contrato de empréstimo do jogador, que pertence à Chapecoense. Por outro lado, o treinador contará com a volta do lateral-esquerdo Jeferson, que retorna após cumprir suspensão.

Os outros desfalques são Fillipe Soutto, Jonatas Belusso e José Welison, que deram seguimento à fase de transição, além de Juninho, Willian Farias, Wallison Maia e Bryan, que fazem tratamento no departamento médico.