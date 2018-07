Vitória cede empate para o Santa Cruz e segue próximo do rebaixamento

O Vitória foi melhor, mas vacilou no fim e cedeu o empate para o Santa Cruz por 2 a 2, neste domingo, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time baiano continua próximo da zona de rebaixamento, enquanto que a equipe pernambucana permanece em penúltimo, agora há cinco jogos sem vencer na competição.

A equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini é o atual 13.º colocado com 23 pontos, a dois de distância da degola. O Santa Cruz, que venceu o seu último jogo há quase um mês, quando bateu o lanterna América-MG por 3 a 0, ocupa o 19.º lugar com 19 pontos.

O Vitória agora volta a campo no próximo dia 22, segunda-feira, às 20 horas, para enfrentar o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O Santa Cruz tentará acabar com o jejum no duelo contra o Fluminense, no próximo domingo, às 16 horas, no estádio do Arruda, no Recife.

O JOGO

Com o apoio dos torcedores, os anfitriões começaram pressionando e abriram o marcador logo aos cinco minutos de partida. Flávio tocou para Diego Renan, que recebeu na área e tocou na saída de Tiago Cardoso.

O Vitória manteve o domínio e ainda teve duas boas chance para ampliar. Marinho chutou e o goleiro adversário desviou de canela. Pouco depois, Cárdenas arriscou de fora da área e mandou uma bomba no travessão.

O Santa Cruz, que tinha dificuldades para chegar ao gol adversário, foi mais eficiente em uma das poucas vezes que foi ao ataque e empatou. Tiago Costa avançou pela esquerda e acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Fernando Miguel: 1 a 1 no placar.

Disposto a não desperdiçar pontos em casa, o Vitória iniciou a segunda etapa em cima do adversário e voltou ficar na frente do marcador aos dois minutos. Após cobrança de escanteio, Danny Morais afastou, mas a bola sobrou para Willian Farias, que bateu firme para deixar os baianos em vantagem novamente.

A partida caminhava para um triunfo do Vitória, quando em um descuido da zaga, Wallyson cruzou pelo lado direito e Pisano apareceu livre na segunda trave para mandar de cabeça para as redes.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 x 2 SANTA CRUZ

VITÓRIA - Fernando Miguel; Diego Mateus (José Welison), Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Flávio (Marcelo) e Cárdenas; Marinho, Vander (Dagoberto) e Kieza. Técnico: Vagner Mancini.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Léo Moura, Luan Peres, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, Derley (Danilo Pires) e João Paulo (Wallyson); Arthur (Pisano), Grafite e Keno. Técnico: Adriano Teixeira (interino).

GOLS - Diego Renan, aos 5, e Tiago Costa, aos 36 minutos do primeiro tempo; Willian Farias, aos 2, e Pisano, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kieza (Vitória); Luan Peres e Danny Morais (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 91.803,00.

PÚBLICO - 6.797 pagantes.

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).