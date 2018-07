Vitória cobra fim da ansiedade contra o Palmeiras para vencer no Barradão

A ansiedade é a principal preocupação do Vitória para a partida contra o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe baiana, afinal, vem de um longo jejum em casa e a pressão tem atrapalhado o elenco.

"A gente tem que lutar contra a ansiedade. A torcida está do nosso lado, nos apoiando. Quando a bola não entra nos 10, 20 minutos, a gente acaba se afobando. Essa ansiedade não pode existir mais. Vamos fazer com que o Barradão seja desconfortável para os adversários", alertou o volante Uillian Correia. "Sabemos como eles são importantes para nós. A força do Vitória é a torcida. É acreditar".

Suspenso no empate com o Vasco, aliás, Uillian Correia será um importante reforço para a equipe, assim como o lateral-direito Caíque Sá, recuperado de contusão. Já o atacante Neilton é desfalque certo após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto que Juninho, ex-Palmeiras, sente dores na coxa e não está garantido.

O último triunfo em casa do Vitória - e apenas o segundo em todo o campeonato - ocorreu em 2 de agosto sobre a Ponte Preta, por 3 a 1. Desde então a equipe acumula quatro derrotas e dois empates no estádio Barradão, resultados que a deixaram na zona do rebaixamento, com 35 pontos.