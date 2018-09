Vitória confia no apoio da torcida para manter a boa fase no Brasileirão

Invicto há três jogos e em alta no Campeonato Brasileiro, o Vitória quer voltar a ganhar no Barradão, neste domingo, quando recebe o Vasco pela 24.ª rodada. O técnico Paulo César Carpegiani conclamou a torcida para apoiar o clube e exigiu uma postura mais agressiva diante do time carioca.

Na verdade, Carpegiani ficou incomodado com a falta de força ofensiva no empate sem gols contra o Fluminense, quinta-feira, no Maracanã. "Não gostei pela produção, mas aprovei como resultado porque somamos um ponto fora de casa", lembrou.

Na base da garra, o clube baiano vem de duas vitórias dentro de casa. Bateu o Atlético-MG e o América-MG, ambos por 1 a 0. É preciso manter esta performance para não voltar à zona de rebaixamento. No momento, o time tem 26 pontos. Para o técnico é preciso "valorizar mais a posse de bola".

Para o confronto do próximo domingo, às 19 horas, o Vitória vai poder contar com o retorno do seu artilheiro na competição, com cinco gols: Neílton. Ele cumpriu suspensão automática e já está mais do que confirmado.

Além disso, no ataque, Yago pode perder a vaga para Walter Bou. Marcelo Meli e Lucas Fernandes também voltam a ficar à disposição, mas provavelmente como opções no banco de reservas. Por outro lado, Aderllan segue como capitão e no comando do meio de campo.