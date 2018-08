Vitória confirma acordo e anuncia contratação do técnico Paulo César Carpegiani

A diretoria do Vitória oficializou a contratação do técnico Paulo César Carpegiani, de 69 anos. O clube comunicou, via redes sociais, o acordo até o final do Campeonato Brasileiro, sendo que ele chega em Salvador ainda nesta terça-feira e já começa a trabalhar nesta quarta com o grupo de jogadores. Ele estava sem clube desde que deixou o Flamengo em março e fará a sua terceira passagem no clube, onde já comandou o time baiano em 2009 e 2012.

Paulo César Carpegiani chega para substituir Vagner Mancini, demitido no final de julho depois de uma goleada por 4 a 0 para o Atlético Paranaense, em Curitiba. "O Esporte Clube Vitória comunica que Paulo César Carpegiani é o novo técnico da equipe profissional rubro-negra. O contrato é válido até o final do Brasileirão 2018. Carpegiani chega a Salvador na noite desta terça-feira", comunicou o clube via Twitter.

Ainda em 2018, Paulo César Carpegiani assumiu o Flamengo em janeiro, após a saída do colombiano Reinaldo Rueda, mas não conseguiu permanecer muito tempo no clube da Gávea. Com a eliminação para o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca, acabou dispensado, em março, quando o interino Maurício Barbieri assumiu. Na carreira, já comandou grandes clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Internacional, Palmeiras, Corinthians, Bahia, Coritiba e Ponte Preta.

Sua principal missão vai ser tirar o Vitória da crise. Há três jogos sem vencer, o clube baiano aparece em 16.º lugar com 19 pontos, um a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. Neste domingo, às 16 horas, o time baiano terá pela frente o Palmeiras na sua estreia, em jogo marcado para o estádio Barradão, em Salvador, pela 19.ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão.