Vitória contra a Inglaterra valerá a cada jogador da Bélgica R$ 1,4 milhão

A Federação Belga de Futebol prometeu um prêmio de 313 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão) a cada jogador do elenco que disputa a Copa do Mundo na Rússia, caso a Bélgica vença a Inglaterra na disputa de terceiro lugar. A partida vai ser realizada às 11 horas (de Brasília) deste sábado, em São Petersburgo.

+ Belga Meunier diz que 'jogar pelo 3º lugar é difícil, mas não perda de tempo'

+ Griezmann ironiza provocação de Courtois e diz que troca Bola de Ouro por título

+ Com todos à disposição, Inglaterra faz último treino antes de encarar a Bélgica

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo diário belga "Le Soir". De acordo com o jornal, o prêmio individual pelo quarto lugar será de 281 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão). Independentemente do resultado contra a Inglaterra, o técnico Roberto Martínez vai embolsar 750 mil euros (cerca de R$ 3,3 milhões).

A Bélgica vem de derrota para a França na semifinal da Copa do Mundo. Em São Petersburgo, na última terça-feira, os belgas foram derrotados por 1 a 0 e perderam a chance de chegar a uma decisão de Mundial pela primeira vez na história. O conquista do terceiro lugar, porém, seria um feito inédito.

A quarta colocação em 1986 foi a melhor posição alcançada pela seleção belga em uma edição do torneio. A equipe do país perdeu para a Argentina na semifinal, por 2 a 0, e para a França na disputa pelo terceiro lugar, por 4 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal.