Vitória contrata goleiro filho de 'Gato' Fernández

O Vitória anunciou nesta segunda-feira a contratação do goleiro paraguaio Roberto Junior Fernández, conhecido como "Gatito" Fernández, de 26 anos. O jogador, com passagens pela seleção de seu país, chegou a Salvador no último domingo e nesta segunda-feira passou por exames antes de assinar contrato. O tempo do vínculo não foi revelado.

"Gatito" ganhou esse apelido por ser filho de um ex-goleiro muito conhecido do futebol brasileiro: Roberto Fernández, ou "Gato" Fernández, que atuou por cinco anos no País, com passagens pelo Internacional e o Palmeiras. Até por ter morado no Brasil, o novo goleiro do Vitória sabe falar português e deve ter mais facilidade na adaptação.

Mas não foi o fato de ser filho de "Gato" Fernández que fez o Vitória ir atrás de Roberto. O goleiro de 1,91m começou a carreira no Cerro Porteño, passou por Estudiantes e Racing, na Argentina, e Utrecht, na Holanda, antes de voltar ao clube paraguaio em 2012. Vinha se destacando recentemente e chegou a ser titular da seleção de seu país em três amistosos neste ano, contra Costa Rica, França e Camarões.

No Vitória, "Gatito" Fernández reencontrará o atacante Guillermo Beltrán, também contratado recentemente, com quem atuava no Cerro Porteño. O goleiro terá a concorrência de Wilson, que vem sendo titular absoluto da posição há algum tempo.