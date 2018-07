Vitória corintiana traz lições para o futebol, diz Tite

YOKOHAMA - Depois da consagração com o título do Mundial, o técnico Tite fez uma análise mais profunda do sucesso recente alcançado pelo Corinthians. Segundo ele, a vitória corintiana traz lições para o futebol, como a valorização do trabalho de longo prazo e o conceito de que a força coletiva tem que prevalecer sobre as individualidades.

"A vitória do Corinthians traz uma lição muito forte: a equipe é superior às individualidades", afirmou Tite, na entrevista coletiva após a final do Mundial, quando derrotou o Chelsea por 1 a 0, neste domingo, em Yokohama, no Japão. Na avaliação dele, a força do conjunto é a principal característica desse time corintiano.

Mesmo no seu caso específico, ele ressaltou a força coletiva. "Tenho a dimensão exata de que isso é o um trabalho de equipe. O técnico tem seu valor, mas esse mérito vai também para a comissão técnica", disse Tite, que, mesmo com o sucesso alcançado, prometeu não perder a "simplicidade e a naturalidade". "Isso vem de berço."

Ele também entende que o sucesso corintiano foi resultado direto da aposta no trabalho de longo prazo. Para isso, citou os dirigentes do clube que o mantiveram no cargo mesmo quando havia grande pressão para demissão - o momento mais crítico foi no começo de 2011, após o Corinthians ser eliminado pelo inexpressivo Tolima na Libertadores.

"Tive o privilégio de ter uma direção que acreditou no meu trabalho nos momentos mais difíceis", afirmou Tite, citando o ex-presidente Andrés Sanchez e o presidente Mário Gobbi. "O técnico é a vidraça, mas culturalmente a gente vai modificando isso. Eles deram uma lição de como a gente pode trabalhar a longo prazo."

Contratado pelo Corinthians no final de 2010 para disputar as últimas rodadas do Brasileirão, Tite está em sua segunda passagem pelo clube - a primeira foi em 2004. Nesse período de dois anos, entrou para a história corintiana: foi campeão do Brasileirão em 2011 e conquistou nesta temporada os títulos da Libertadores e do Mundial.

"O Corinthians passa essa lição de equipe, de que o trabalho de longo prazo pode ter resultados", concluiu Tite, enumerando as qualidades que levaram ao título mundial. "Força da equipe, padrão de jogo, ideia de permanência de um técnico, inteligência dos dirigentes, atletas de qualidade e entendimento por parte do torcedor."