Vitória crê no 'fator casa' por reação no Campeonato Brasileiro

Após passar o primeiro semestre fechado, para receber melhorias no gramado e reformas nos vestiários - foi um dos campos de treino escolhidos pela Fifa para a Copa do Mundo -, o estádio Barradão, em Salvador, volta a receber uma partida neste domingo, 20, às 16 horas, quando o Vitória enfrenta o Corinthians, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de uma derrota para o líder Cruzeiro por 3 a 1, em Belo Horizonte, o Vitória, penúltimo da competição, espera contar com o "fator casa" para superar a equipe paulista, vice-líder do Brasileirão, e iniciar a reabilitação. "Aqui somos mais fortes", avaliou o meia Léo Costa. "Tenho certeza que nossa postura vai ser outra. Mesmo sabendo que o Corinthians tem uma equipe qualificada, vamos jogar no ataque, buscando a vitória".

O time não deve ter alteração na comparação com o que enfrentou o Cruzeiro. De acordo com o técnico Jorginho, apesar das falhas apresentadas pela equipe, o placar da derrota não refletiu o jogo. "Não merecíamos tomar três gols", afirmou. "Tivemos a chance de sair na frente e, mesmo em desvantagem, por causa de uma bobeira nossa (o primeiro gol do Cruzeiro foi contra, do zagueiro Alemão), o time mostrou poder de reação".