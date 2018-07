Vitória dá fôlego a Kleina e confiança ao Palmeiras para a Libertadores

SÃO PAULO - A vitória do Palmeiras sobre o Linense por 2 a 1 no Paulistão não apenas diminuiu a pressão sobre Kleina como deu confiança para a equipe na partida de terça-feira contra o Tigre, no Pacaembu, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O grupo alviverde entrou bastante pressionado para o jogo contra o Linense, e já ouvia as vaias da torcida quando Marcelo Oliveira conseguiu fazer o gol da vitória já no final, para alívio de todos os palmeirenses que ainda estavam com a goleada sofrida por 6 a 2 para o Mirassol. Agora, a confiança para bater o Tigre aumentou.

"Dá mais tranquilidade", avisou o zagueiro Vilson, que está suspenso e não poderá atuar na terça. "Essa vitória nos deu moral para o jogo", confirmou Kleina.

O treinador novamente vai ter de mudar o time na Libertadores. Leandro, Léo Gago, André Luiz e Rondinelly não estão inscritos na competição; Valdivia e Maikon Leite estão suspensos. Por outro lado, Kleina espera contar com a volta de Henrique, que deve treinar com bola neste domingo após se recuperar de lesão na coxa esquerda. O goleiro Fernando Prass, que não enfrentou o Linense por causa de uma lombalgia, deve estar em campo. "Não deve ser problema", afirmou o médico Otávio Vilhena.

O jogo de terça-feira será decisivo para o Palmeiras. Uma derrota deixará o time mais distante da classificação para as oitavas de final. E Kleina já imagina as dificuldades que vai ter contra o Tigre. "Eles vão vir com muita marcação, na bola aérea, mas temos de fazer o mando de campo", falou o treinador. "E tenho certeza de que a torcida vai fazer a diferença e dar apoio a todos."