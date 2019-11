Vitória de Guimarães x Arsenal: onde assistir ao vivo

Vitória de Guimarães e Arsenal vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 12h50 (horário de Brasília), no estádio Dom Afonso Henriques, na cidade de Guimarães, em Portugal, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal EI Plus.

Na Liga Europa, o Arsenal faz uma campanha irrepreensível e lidera o Grupo F com 100% de aproveitamento após três rodadas - foram vitórias sobre Eintracht Frankfurt (3 a 0, na Alemanha), Standard Liège (4 a 0, na Inglaterra) e Vitória de Guimarães (3 a 2, também como mandante). Mais um triunfo nesta quarta-feira poderá garantir o time de Londres na próxima fase da competição.

Se está bem na Liga Europa, a campanha do Arsenal no Campeonato Inglês é irregular. Após 11 rodadas, o time de Londres ocupa a quinta colocação com 17 pontos. Tem neste momento 14 a menos que líder Liverpool. No último sábado, em casa, no Emirates Stadium, ficou no empate por 1 a 1 contra o Wolverhampton.

O Vitória de Guimarães, por sua vez, ocupa o quarto e último lugar da chave, ainda sem pontuar. Mesmo assim, ainda tem chances de avançar na competição continental. No Campeonato Português, ocupa a quinta colocação.

Últimos jogos do Vitória de Guimarães

02/11 - Moreirense 1 x 1 Vitória de Guimarães (Campeonato Português)

30/10 - Vitória de Guimarães 5 x 0 Belenenses (Campeonato Português)

27/10 - Sporting Lisboa 3 x 1 Vitória de Guimarães (Campeonato Português)

24/10 - Arsenal 3 x 2 Vitória de Guimarães (Liga Europa)

19/10 - Sintra 1 (4) x (3) 1 Vitória de Guimarães (Taça de Portugal)

Últimos jogos do Arsenal