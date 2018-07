Vitória decide Copa do Brasil contra o Santos em casa

Sorteio realizado nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o inédito campeão da Copa do Brasil será definido em Salvador, no Estádio Barradão, para onde está marcado o segundo jogo da final do torneio nacional entre Santos e Vitória.

A finalíssima será disputada no dia 4 de agosto, às 21h50, já que a Copa do Brasil foi paralisada por conta da Copa do Mundo. Uma semana antes, em 28 de julho, às 21h50, o Santos receberá o Vitória, no Estádio da Vila Belmiro, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil.

A partir das oitavas de final, quando as equipes obrigatoriamente disputam dois jogos por fase, o Santos decidiu apenas o duelo com o Guarani, exatamente nas oitavas de final, como visitante. Já o Vitória definiu sua classificação como mandante apenas diante do Atlético Goianiense, nas semifinais.

Esta será a primeira vez que Vitória e Santos vão disputar uma final da Copa do Brasil. E o campeão do torneio vai garantir presença na edição de 2011 da Libertadores.