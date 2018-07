Vitória demite Antônio Lopes após derrota em final

O técnico Antônio Lopes não resistiu ao surpreendente tropeço do Vitória na decisão do Campeonato Baiano. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube anunciou a demissão do treinador, um dia depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia de Feira de Santana, no Barradão, que impediu a conquista do pentacampeonato estadual.

A queda de Antônio Lopes já era esperada após o vice-campeonato baiano e foi sacramentada na manhã desta segunda-feira. O treinador assumiu o comando do Vitória em outubro de 2010, mas não conseguiu impedir o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, permaneceu no time em 2011, que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil deste ano pelo Botafogo da Paraíba.

A diretoria do Vitória ainda não definiu o substituto de Antônio Lopes para a sequência da temporada. A equipe baiana faz a sua estreia na Série B no próximo sábado, no Barradão, contra o Vila Nova de Goiás.