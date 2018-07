Vitória demite Geninho após segunda derrota seguida

Geninho participou na manhã deste domingo de uma reunião com o diretor de futebol do Vitória, Beto Silveira, quando foi comunicado de sua demissão. Já acostumado às mudanças do futebol, Geninho se mostrou conformado, embora tenha lamentado os desfalques do time.

"O elenco é bom e tem força para voltar à Série A, mas tivemos muitos desfalques nos últimos jogos. Tenho certeza de que quando o time estiver completo os resultados virão", afirmou o treinador.

Em 11 jogos como técnico do Vitória nesta Série B, Geninho venceu quatro partidas, perdeu cinco e empatou duas, somando apenas 14 pontos. Por enquanto, Ricardo Silva, que é funcionário do clube, vai assumir o comando interinamente, como aconteceu outras vezes. Na terça-feira, o Vitória vai até Recife para enfrentar o Náutico, pela 13.ª rodada. Com 17 pontos, o time é oitavo colocado na competição.