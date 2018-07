Vitória derrota o Flamengo e ainda sonha com Copa Libertadores

SALVADOR - Ao conquistar o título da Copa do Brasil, quarta-feira, quando venceu o Atlético-PR, o Flamengo se garantiu na próxima edição da Copa Libertadores. O Vitória também tem este sonho e, por isso, jogou no ataque neste domingo no Barradão. Mais interessado no jogo, carimbou a faixa do campeão e venceu por 4 a 2 pela 37.ª rodada do Brasileiro.

Com o resultado, o Vitória subiu para a sexta posição com 58 pontos. Após o fim do jogo o time da casa virou suas atenções para os jogos que fecham a rodada. Os baianos, que têm 58 pontos, torcem por derrota do Atlético Paranaense (61). Também seria bom que o Goiás (59) não vencesse o Grêmio (61).

Na última rodada, de qualquer forma, o Vitória tem que ganhar do Atlético Mineiro, fora de casa, e torcer por tropeço do Botafogo diante do Criciúma. Também é mandatório que a Ponte Preta não vença a Sul-Americana e tire a vaga do quarto colocado do Brasileirão na pré-Libertadores.

O JOGO

A equipe da casa começou bem a partida, apesar de aos 10 minutos do primeiro tempo ter perdido uma grande chance de abrir o placar. Dinei cobrou pênalti rasteiro no canto esquerdo, mas Paulo Victor defendeu. A equipe baiana seguia superior em campo, mas sem objetividade na conclusão das jogadas.

Entretanto, aos 44 minutos, Dinei se reabilitou e balançou rede no Barradão. Ainda na primeira etapa, porém, veio o empate, com Wallace, em cobrança de falta. O Vitória retornou no segundo tempo determinado a vencer, impôs ritmo e aos 2 minutos Maxi Biancucchi recebeu de Ayrton e chutou sem chances de defesa para Paulo Victor.

Num cochilo da zaga do Vitória, aos 14 minutos, Hernane voltou a empatar para o Flamengo. Mas, aos 16 minutos, novamente Dinei marcou para o time da casa. O centroavante ainda daria a assistência para Marquinhos finalizar para o Vitória, marcar o quarto, aos 35, e determinar o placar final da partida.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 4 X 2 FLAMENGO

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Cáceres, Escudero (Willian Henrique) e Renato Cajá (Danilo Tarracha); Maxi Biancucchi (Luis Gustavo), Marquinhos e Dinei. Técnico - Ney Franco.

FLAMENGO - Paulo Victor; Digão, Wallace, Samir e João Paulo; Amaral, Luiz Antônio, Adryan e Gabriel (Nixon); Bruninho (Rafinha) e Hernane. Técnico - Jayme de Almeida.

GOLS - Dinei, aos 43, e Wallace, aos 46 minutos do primeiro tempo; Maxi, aos 2, Hernane, aos 14, Dinei, aos 16, e Marquinhos, aos 35 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar de Oliveira (SP/FIFA).

CARTÕES AMARELOS - Paulo Vitor, Escudero, Amaral e Victor Ramos.

CARTÃO VERMELHO - Wallace.

RENDA - R$ 372.651.

PÚBLICO - 25.148 pessoas.

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador.