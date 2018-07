Vitória derrota o Paraná e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

Em disputa direta contra o rebaixamento, o Vitória recebeu nesta quarta-feira o Paraná no estádio Barradão, em Salvador, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, com gol do experiente centroavante André Lima. O triunfo levou o time baiano aos 14 pontos, se afastando da zona da degola e do próprio rival paranaense, concorrente direto que fica estacionado nos 10, na 18.ª colocação.

+ TEMPO REAL: Vitória 1 x 0 Paraná

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Leia mais notícias do Campeonato Brasileiro

O Ceará, que mais cedo venceu o Sport por 1 a 0, é o lanterna da competição com oito pontos. Atlético Paranaense, com nove, e Bahia, com 12, completam a zona do rebaixamento, mas ainda jogam nesta quinta-feira.

O Vitória foi mais presente no campo de ataque no primeiro tempo, principalmente através de jogadas do jovem Luan, que levava a melhor sobre os marcadores com dribles e jogadas em velocidade. A superioridade se traduziu em vantagem no placar aos 35 minutos. Após cobrança de falta, a bola sobrou para Jeferson, que finalizou na trave, mas André Lima estava no lugar certo para pegar o rebote e só tocar a bola para o fundo do gol. O aparente impedimento não existiu.

O visitante só começou a responder na segunda etapa e passou perto do gol de empate. Na melhor oportunidade, Carlos Eduardo cruzou para Silvinho, que cabeceou. A bola já ia passando pelo goleiro Elias, quando Aderllan deu uma bicicleta para afastar o perigo em cima da linha.

Os minutos finais foram de pressão dos visitantes, com o Vitória se segurando e tentando, sem sucesso, uma resposta nos contra-ataques. Mesmo assim, o time da casa se segurou até o apito final e garantiu importante vitória na briga direta contra o rebaixamento.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela 14.ª rodada. O Paraná recebe o América-MG, no estádio Durival Britto, em Curitiba, enquanto que o Vitória faz o clássico contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 0 PARANÁ

VITÓRIA - Elias; Jeferson (Cedric), Kanu, Aderllan e Bryan; Arouca, Fillipe Soutto, Lucas Fernandes, Luan (Wallyson) e Guilherme Costa (Willian Farias); André Lima. Técnico: Vagner Mancini.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Júnior, Charles (Caio Henrique), Rayan e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Carlos Eduardo; Silvinho, Léo Itaperuna (Raphael Alemão) e Thiago Santos (Iacovelli). Técnico: Rogério Micale.

GOL - André Lima, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arouca e André Lima (Vitória); Rayan e Carlos Eduardo (Paraná).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 67.088,50.

PÚBLICO - 6.358 pagantes (6.598 no total).

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).