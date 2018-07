Vitória desiste do negócio e Bernardo volta ao Palmeiras

O Vitória desistiu da contratação do meia Bernardo, após perceber que não poderia contar com o jogador no restante da atual temporada. Em uma negociação na qual os clubes mostraram falta de conhecimento da legislação esportiva, o atleta se vê obrigado a permanecer no Palmeiras, embora tenha pedido ao técnico Ricardo Gareca para ir embora.

Segundo o regulamento da Fifa, um jogador não pode atuar por mais de dois clubes no mesmo ano. Bernardo fez algumas partidas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil pelo Vasco. Depois, atuou também pelo Palmeiras. Portanto, ele não poderia jogar pelo Vitória no restante da temporada.

Ao reconhecer a confusão, a diretoria do Vitória comunicou ao Palmeiras que não tinha mais interesse no negócio. Assim, Bernardo deve ser reintegrado ao elenco palmeirense e é possível que já nesta quarta-feira ele apareça no treinamento, que será realizado na Academia de Futebol.

Na última segunda-feira, Gareca havia declarado que Bernardo pediu para deixar o clube e, por isso, aceitou sua liberação. Agora, porém, o treinador argentino contará com o meia para o restante da temporada.