Vitória diante do Cruzeiro garante melhor sequência do Palmeiras

Empolgado pelas três vitórias consecutivas e e de volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode alcançar a maior sequência de vitórias na competição na próxima segunda-feira, caso derrote o Cruzeiro na volta ao Allianz Parque, em duelo válido pela 31ª rodada.

Se derrotar o time mineiro, o Alviverde vai completar cinco jogos sem perder e chegará a 13 pontos conquistado em 15 possíveis. A sequência engloba, além do jogo com o Cruzeiro, as últimas três vitórias e o empate diante do Bahia. Curiosamente, a equipe paulista teve, até agora, as duas melhores sequências no Campeonato Brasileiro contra os mesmos adversários.

A melhor sequência de triunfos até agora foi no primeiro turno, da 8ª a 11ª rodada, quando o Alviverde derrotou o Bahia por 4 a 2, o Atlético-GO por 1 a 0, a Ponte Preta por 2 a 1 e o Grêmio por 1 a 0. Antes da sequência vitoriosa, o time havia vencido apenas duas vezes – na estreia diante do Vasco e no duelo contra o Fluminense. Depois da série de bons resultados, o time comandado por Cuca à época voltou a oscilar e perdeu para Cruzeiro e Corinthians.

Neste segundo turno, a segunda melhor série positiva do time paulista é semelhante à conquistada no primeiro turno. A diferença é o empate diante do Bahia em 2 a 2, na 27ª rodada. O resultado culminou na demissão do técnico Cuca e efetivou Alberto Valentim no comando do time. Assim, são 10 pontos somados em 12 disputados.

No começo de novembro, no Itaquerão, o Corinthians é justamente o adversário da rodada seguinte ao duelo com o Cruzeiro, pela 32ª rodada. O duelo é considerado de "seis pontos" e pode igualar os dois times na pontuação. Apesar de contente com os resultados recentes, Alberto Valentim considera que os seus comandados ainda podem evoluir.

Com os bons resultados, o Palmeiras não é somente vice-líder do Campeonato Brasileiro no geral, com 53 pontos. É, também, vice-líder do returno. Com 21 pontos conquistados, o atual campeão brasileiro só fica atrás do Botafogo, que tem 22. O Cruzeiro tem a 3ª melhor campanha do returno, com 20 pontos.