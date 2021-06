Vitória do Brasil na Copa América leva SBT ao primeiro lugar na audiência

Foi apenas um minuto no horário de pico, das 23h02 às 23h03, mas o SBT alcançou o primeiro lugar absoluto entre todos os canais de TV nesta quarta-feira, durante a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 1, em duelo válido pela Copa América. Neste período, o canal registrou 17,8 pontos de média contra 17,2 da Globo e 6,6 da Record.

Na transmissão geral, das 21h às 23h03, o evento marcou 13,1 pontos de média, 19% de share e 17,8 de pico. Na mesma faixa horária a Globo teve 27 e a Record alcançou 8,7 de média. Somente no horário da partida do time de Tite, o SBT alcançou 2,1 milhões de lares e 2,8 milhões de pessoas.

Leia Também Conmebol divulga áudios do VAR e aponta decisão correta em gol de Firmino diante da Colômbia

Nos últimos dois duelos da seleção brasileira na Copa América, a emissora de Silvio Santos também havia ficado em segundo lugar no ranking, conquistando 13,6 pontos e 12,6, mas sem atingir a liderança em nenhum momento da transmissão. Se a análise for feita só às quartas-feiras, o número é ainda melhor, pois se trata do mais alto desde 20 de fevereiro de 2019 na faixa nobre, quando também marcou 13,1 pontos de audiência. Comparando com a quarta passada, dia 16, a audiência do SBT cresceu 72% na faixa horária do jogo.

O Brasil tem mais um jogo pela fase de grupos da Copa América, domingo, diante do Equador. Depois disso, a competição entra na sua fase de mata-mata, com partidas eliminatórias, o que deve provocar mais interesse do torcedor.