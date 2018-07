Vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro vira 'cornetagem' na seleção

"Não foi uma surpresa. Nossa equipe tem qualidade para vencer qualquer time, em qualquer estádio. O time jogou bem, dentro daquilo que o Mano pediu, da proposta que ele fez para o jogo. A equipe neutralizou todos os pontos fortes do Cruzeiro e mereceu a vitória. Dou os parabéns a todos os jogadores que, mesmo num momento de dificuldade, deram de tudo para vencer", disse.

Na hora do almoço, o volante aproveitou para tirar sarro do meia Everton Ribeiro, do Cruzeiro. "A gente brinca, leva na esportiva. Estamos muito felizes de ter vencido o Cruzeiro, que é o time favorito a ficar com o título. Vamos buscar ponto a ponto para tentar tirar essa diferença porque o campeonato ainda está aberto. Vamos pensar só no próximo adversário para não criar muita expectativa."

Até o atacante Diego Tardelli, do Atlético-MG, aproveitou para tirar uma "casquinha" de Everton Ribeiro. "Falei: 'Não deu para vocês de novo'. Eles já tinham perdido para a gente na semana retrasada, agora perderam do Corinthians. Coincidência ou não, o Cruzeiro não ganhou da gente nem do Corinthians nesse campeonato."